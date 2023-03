GF Vip, Orietta Berti non crede alle lacrime di Antonella Fiordelisi: "Tutte le armi sono buone per vincere"

In questi giorni Antonella Fiordelisi sembra aver sofferto molto per l’assenza di Edoardo Donnamaria nella Casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex volto di “Forum”, nonostante sia stato squalificato dagli autori per alcuni atteggiamenti ritenuti aggressivi, ha cercato di sorprendere la sua fidanzata urlando fuori dagli studi di Cinecittà tutto il suo amore per lei.

Una sorpresa che viene sin da subito apprezzata da Antonella, che ha addirittura aperta a una convivenza dopo la sua avventura al “GF Vip”. Questa lontananza forzata quindi pare stia facendo bene al rapporto tra i due, ma non tutti credono che il loro sia vero amore.

L’attacco di Orietta Berti ad Antonella Fiordelisi

Nel corso della diretta del 13 marzo si è ritornato a parlare nuovamente della relazione tra Antonella ed Edoardo. Il conduttore prova immediatamente a rallegrare la vippona, ricordando in maniera scherzosa che il suo fidanzato non è andato in guerra bensì semplicemente a casa sua. Successivamente mostra una clip su quanto accaduto lo scorso lunedì, in cui si vede l’ultimo saluto scambiato dai “Donnalisi”.

Antonella, stuzzicato da Signorini in merito agli ultimi giorni vissuti all’interno della Casa, ha rivelato di sentire molto la sua mancanza e che non si sarebbe mai aspettato una reazione così da parte sua: “Ho capito che anche i suoi difetti mi piacciono. L’amore è pensare per due, preoccuparsi per l’altro”.

Nonostante la forte mancanza, la Fiordelisi ci tiene a ribadire il suo desiderio di continuare la sua avventura nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ricordando che ormai mancano poco meno di venti giorni prima che il tutto finisca. Tuttavia, se fossero mancati tre o quattro mesi alla fine dei giochi, la sua decisione sarebbe stata quasi sicuramente diversa.

Per Orietta Berti però la concorrente non sentirebbe la mancanza di Edoardo: “Tutte le armi sono buone per vincere, io non sono mai stata credulona nella mia vita, infatti non ho mai avuto tante delusioni, credo poco” mentre Antonella ci tiene a rispondere a queste accuse in maniera pacata: “Da Orietta me l’aspetto perché mi attacca dal primo giorno, quindi mi sembrava strano”, con l’opinionista che però ricorda di averla salvata nei primi della sua avventura nella Casa.