GF Vip, Orietta Berti dalla parte di Signorini: "I telespettatori sono felici di vedere un programma più educato"

In queste settimane si è parlato molto del cambio di rotta preso da Mediaset verso la settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il tutto sarebbe stato scaturito dalla rabbia di Pier Silvio Berlusconi che, secondo alcune fonti, sarebbe rimasto sconcertato dai comportamenti tenuti dai vipponi nella Casa.

Quindi, oltre a rendere più severo il regolamento facendo dapprima ammonire Edoardo Tavassi e poi squalificare Edoardo Donnamaria a causa di alcuni comportamenti poco consoni nei confronti di Antonella Fiordelisi, ha obbligato anche i vipponi a essere più educati negli studi di Cinecittà e vestirsi in maniera più appropriata durante la diretta. Quindi, proprio per questo motivo, tutti sono obbligati a nascondere i tatuaggi e di non indossare gli orecchini pendenti.

Orietta Berti felice per la nuova piega presa dal reality

L’artista, durante la diretta, è ritornata proprio alle ultime leggi imposte da Pier Silvio Berlusconi e come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, i telespettatori insieme a lei sarebbero felici per il cambio di rotta: “Oriana è sempre stata la più sincera, è ironica anche. All’inizio diceva un po’ troppe parolacce, perché gliele avevano insegnate loro, poi si è messa sulla retta via. A proposito, tantissime persone mi hanno detto che sono rimaste contentissime di questa bella virata che avete dato al programma”.

Il conduttore Alfonso Signorini non fa attendere la sua risposta, rivelando di essere felice della risposta positiva ricevuta dal pubblico: “Questo ci fa piacere, però non è proprio una virata, è più diciamo una sbandata che avevamo preso, ma adesso stiamo tornando sui binari del Grande Fratello che è sempre stato, quello tradizionale”.

Sempre secondo il sito “Fanpage” questa linea dura presa da Mediaset non dovrebbe comprendere solamente questa edizione del “Grande Fratello Vip” o i reality show in generale. Infatti, molto probabilmente, anche per “L’isola dei famosi” il regolamento dovrebbe essere più severo rispetto agli anni passati.