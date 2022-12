GF Vip, Orietta Berti contro Pamela Prati: "Non ti crederò mai, offendi la mia intelligenza"

Ascolta questo articolo

Orietta Berti ha avuto sempre un pensiero piuttosto dubbioso nei confronti di Pamela Prati. Entrambe sono protagoniste della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ove l’artista occupa il ruolo di opinionista mentre l’ex volto del “Bagaglino” è stata tra le concorrenti prima di essere eliminata dal pubblico.

In una recente intervista a “Verissimo”, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la Berti ha affermato di non credere alla storia raccontata da Pamela su Mark Caltagirone, ricevendo l’approvazione proprio di Silvia. Per questo motivo, sempre secondo delle indiscrezioni, la Prati avrebbe deciso di declinare la proposta ricevuta da Canale 5 per essere ospite del talk show, poiché offesa dal pensiero tenuto dalla Toffanin in merito a questa storia.

La frecciatina di Orietta Berti

Il tutto inizia nuovamente mentre si parla della sua storia degli ultimi anni legata a Mark Caltagirone, in cui Pamela Prati afferma che solamente tre persone al momento non le credono e sono Patrizia Rossetti, con cui ha avuto uno scontro la scorsa settimana insieme a Wilma Goich accusandole di aver tradito la sua fiducia, Silvia Toffanin e Orietta Berti.

L’opinionista però non ci sta e per questo motivo invita l’ex concorrente a controllare più spesso i social poiché in tanti condividono questo pensiero: “So bene come vanno queste cose nel nostro ambiente. Quando una cosa non va più se ne inventa un’altra per farla andare. Offendi la mia intelligenza. Non ti crederò mai“.

A prendere le difese di Pamela però ci pensa Cristina Quaranta, rivelando come Wilma e Patrizia nella Casa hanno sparlato un po’ di tutti i concorrenti e sottolineando che se gli autori avessero mandato in onda certi filmati sarebbero state squalificate già da un po’ di tempo.

Pamela risponde alle accuse di Orietta, etichettandolo come una persona insensibile. Infine interviene dagli studi Elenoire Ferruzzi, in cui invita Patrizia a farsi un esame di coscienza per gli atteggiamenti tenuti con la giovane Micol Incorvaia.