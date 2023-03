GF Vip, Orietta Berti contro la famiglia di Antonella Fiordelisi: "Da loro ho ricevuto volgarità, falsità e cattiverie"

Orietta Berti è stata quasi sempre tra le più critiche nei confronti di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. L’opinionista, soprattutto nell’ultimo periodo, ha affermato di non aver apprezzato il suo atteggiamento nei confronti dell’attuale fidanzato Edoardo Donnamaria.

A quanto pare gli attacchi fatti dall’opinionista nei confronti di Antonella non sarebbero stati apprezzati neanche dalla famiglia Fiordelisi. Difatti, durnate la quarantatreesima diretta, la Berti afferma di non aver mai offeso l’ex vippona: “Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri, ma queste non sono offese”.

Il nuovo sfogo di Orietta Berti contro la famiglia Fiordelisi

Sui social network Orietta è ritornata a parlare nuovamente il comportamento tenuto dalla famiglia di Antonella nei suoi confronti, rivelando di aver subito troppe offese da parte loro: “Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella ha avuto nei miei riguardi e nei miei famigliari. E che saranno state dettate da un’uscita infelici, dall’ambizione o dall’aver preso troppo seriamente un gioco tv che come tale deve rimanere…Con la sua leggerezza”.

Per questo motivo ha invitato sia la famiglia Fiordelisi, ma in generale anche a tutti i concorrenti e le loro famiglie, di abbassare i toni ed esprimersi sempre con la massima educazione possibile: “Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene… perchè la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso”.

Sicuramente nella prossima diretta del “Grande Fratello Vip”, che si terrà di lunedì e non di giovedì come successo nelle scorse settimane, si ritornerà a parlare degli scontri tenuti da Orietta e Antonella.