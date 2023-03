GF Vip, Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: "Hai trattato Edoardo Donnamaria come un cagnolino"

Orietta Berti nelle ultime settimane ha lanciato sempre delle dure frecciatine nei confronti di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. L’opinionista non ha mai nascosto nel credere poco ai suoi atteggiamenti, rivelando come stia portando avanti la sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria solamente per un fatto di strategia.

La schermitrice, durante la diretta del 16 marzo, è stata protagonista di un’altra dura diretta. Oltre a essere scoppiata in lacrime per la lite con Micol Incorvaia e per il televoto in cui non riesce ad arrivare in finale per la seconda volta di seguito, deve difendersi nuovamente da un attacco di Orietta.

L’attacco di Orietta Berti ad Antonella Fiordelisi

“Non mi è mai piaciuto come hai trattato Edoardo” afferma Orietta come riporta testualmente il sito “Leggo” per poi aggiungere: “Lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso”.

Successivamente parla brevemente della sua carriera, sottolineando quindi che i successi vanno guadagnati sul campo e non basta avere solamente una forte schiera di seguaci per sentirsi arrivati: “Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri, non basta avere un milione di follower”.

La Fiordelisi ha semplicemente subito l’attacco di Orietta sfogandosi durante la diretta rivelando di sentirsi ormai sempre più isolata e di aver ricevuto la mazzata finale per la squalifica del suo fidanzato Edoardo Donnamaria.