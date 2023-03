GF Vip: Oriana scrive una lettera a Daniele e rivela i suoi veri sentimenti

La notizia della squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip ha scosso profondamente la casa, e la reazione di Oriana Marzoli è stata particolarmente attesa dai fan della coppia. Nonostante la sua apparente freddezza, la venezuelana ha infatti scritto una lettera a Daniele per esprimere il suo dispiacere per la sua uscita dal programma. Tuttavia, il testo della lettera è stato spoilerato, nonostante fosse destinato a rimanere segreto.

Oriana Marzoli ha infatti confermato che la sua reazione alla squalifica di Daniele Dal Moro è stata molto emotiva, nonostante non abbia pianto in pubblico come alcuni si aspettavano. La sua vicinanza al veneto è stata evidente già nelle clip post-squalifica, in cui la venezuelana cercava di scagionarlo dalle accuse di gioco sleale.

Dopo la censura della regia, la vita nella casa è proseguita ma influenzata dall’evento, con un clima più teso e silenzioso del solito. Oriana, tuttavia, ha iniziato a ricordare alcuni gesti e frasi di Daniele che hanno dimostrato l’affetto che nutriva per lui, anche se inizialmente ai gieffini era stato impedito di parlare della sua squalifica.

Durante una conversazione con l’amico Luca Onestini, la venezuelana ha rivelato il contenuto della lettera che aveva scritto a Daniele e che probabilmente verrà letta nella prossima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Nel testo della lettera, Oriana ha espresso il suo dispiacere per la squalifica di Daniele e ha manifestato il desiderio di conoscerlo meglio anche fuori dalla casa. Ha inoltre ammesso di essere infantile per certi aspetti e di voler migliorare questo suo lato del carattere per guadagnarsi la fiducia di Daniele.

Inoltre, Oriana ha confessato di essere molto triste per l’uscita di Dal Moro dal programma e di aver sofferto molto per la sua squalifica. Tuttavia, ha cercato di mantenere un atteggiamento forte e risoluto per non apparire debole agli occhi degli altri concorrenti. Infine, ha chiarito che per lei esiste solo Daniele e che Antonino, un altro concorrente del programma, non ha alcun ruolo nella sua vita.

In conclusione, la reazione di Oriana Marzoli alla squalifica di Daniele Dal Moro è stata molto sentita e la sua lettera ha suscitato grande interesse tra i fan del GF Vip. La venezuelana ha dimostrato di essere molto legata al veneto e di avere un forte interesse per lui, nonostante le loro divergenze in passato. Tuttavia, resta da vedere come evolverà la situazione tra i due fuori dalla casa e se riusciranno a mantenere il loro legame vivo.