GF Vip, Oriana Marzoli vuole scaricare Antonino Spinalbese: "Sto iniziando a stufarmi"

La conoscenza tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, rischia di terminare dopo pochissimi giorni. La venezuela non ha mai nascosto di essere interessata all’ex fidanzato di Belén Rodríguez, ma da parte sua stanno crescendo i primi dubbi e paure.

La crisi nasce soprattutto dall’insicurezza di Antonino Spinalbese, scaturita da quando Oriana ha rivelato nella Casa che lui sarebbe il suo uomo. L’influencer però l’accusa nell’essere un bugiardo, poiché non avrebbe fatto una dichiarazione del genere, mentre l’imprenditore ammette di voler continuare la conoscenza con lei senza bruciare le tappe.

Oriana Marzoli ed i primi dubbi verso Antonino Spinalbese

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Oriana nella giornata di ieri parla con la sua amica Antonella Fiordelisi sul suo rapporto con Antonino. La ragazza non nasconde di essere ancora molto attratta nei suoi confronti, ma negli ultimi giorni stanno iniziando a nascere alcuni dubbi nella sua testa a causa dei suoi comportamenti fin troppo freddi.

“Sai cosa c’è? Che adesso l’abbraccio neanche lo sento vero, non mi sembra naturale“ afferma Oriana per aggiungere: “Prima si, adesso non lo sento vero, Da quando lui mi ha fatto capire di avere questa paura, se mi abbraccia non sento che è un abbraccio vero. Mi piace esteticamente ma non mi prende. Con me ha fatto tanti passi indietro. Se stiamo parlando io, lui e Sarah Altobello, neanche mi guarda negli occhi quando parla”.

Oriana quindi non apprezzerebbe i mille dubbi che sta provando Antonino e non esclude che possa chiudere la loro breve conoscenza nel prossimo futuro: “Io mi sto stufando un po’. Non è che voglio essere la sua fidanzata, figurati, ma è una cosa che sto vedendo che non va. Adesso non fa più un cavolo con me. Mi piace però mi sto stufando”.