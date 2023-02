GF Vip, Oriana Marzoli parla del cachet: "Guadagno meno di tutti, Daniele Dal Moro prende più di me per dormire"

Ascolta questo articolo

Oriana Marzoli continua imperterrita a portare avanti il suo percorso all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda di Canale 5, violando il regolamento su ogni punto. Infatti, proprio durante la scorsa diretta, Alfonso Signorini ha rimproverato i vipponi rivelando che non si deve parlare in spagnolo di fronte alle telecamere promettendo provvedimenti seri in caso di una nuova infrazione.

Proprio in queste ore, come riportato “Blog Tivvù“, Oriana ha violato nuovamente il regolamento svelando il presunto cachet guadagnato da Daniele Dal Moro nella Casa. Al momento è impossibile sapere se si tratti di una cifra veritiera oppure di una fake news fatta girare da Oriana ma, secondo la diretta interessata, l’ex tronista di “Uomini e Donne” non meriterebbe di guadagnare una cifra del genere.

Oriana Marzoli parla del cachet e attacca Daniele Dal Moro

Inizialmente Oriana e Daniele hanno provato anche a portare avanti una conoscenza seria, ma il tutto sembra essere naufragato dopo l’ingresso di Martina Nasoni, l’ex fidanzata del vippone. Nel corso della diretta di lunedì proprio Daniele ha affermato che con la “ragazza dal cuore di latte” è legato da un coinvolgimento molto più forte.

Forse, anche a causa di queste parole, Oriana ha iniziato ad allontanarsi da Daniele. In uno sfogo con Luca Onestini, fatto in spagnolo come riporta “Blog Tivvù”, la vippona afferma: “Ho realizzato una navicella spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno sono io“.

Fa così capire di essere delusa dal cachet guadagnato nella Casa, attaccando l’ex tronista di guadagnare di più nonostante non sia il protagonista di nessuna dinamica: “Quella che alza le montagne è quella che conta di più sono io non lo stupido di turno che si becca 8.000 euro al mese o alla settimana, come dice lo stro**o. 8.000 euro di cosa? Per dormire o per farti il ca**o di riposino?”.