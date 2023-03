GF Vip, Oriana Marzoli è la prima finalista

La diretta del 6 marzo del “Grande Fratello Vip” è servita anche per decretare il primo finalista della settima edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Al televoto si sono sfidati Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, ove i vipponi erano convinti che il pubblico stesse votando per chi mandare a casa.

I primi a “salvarsi”, ovvero a non guadagnarsi per il momento un posto per la finale sono Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol e Andrea Maestrelli. Così Davide Donadei, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi vengono chiamati da Alfonso Signorini in studio per scoprire chi sarà il primo finalista.

Signorini, per continuare a percorrere la strada dello scherzo, continua a spiegare a Oriana e Antonella che si sta trattando per davvero di un televoto che condannerà una delle due concorrenti ad andare a casa. Poi finalmente arriva il fatidico verdetto: Oriana è la prima finalista. Oriana, dopo aver scoperto la verità da parte del conduttore in merito al televoto, comincia a esprimere la sua gioia incontenibile tra urla e salti.

Vengono poi pubblicate le percentuali ottenute al televoto dai sette concorrenti: Davide Donadei l’1%; Andrea Maestrelli l’1,1%; Micol Incorvaia l’1,2%; Nikita Pelizon il 17,7%; Antonella Fiordelisi il 24,2%; Edoardo Tavassi il 26,3% e infine Oriana Marzoli riesce a conquistarsi la finale con il 28,3%.

La trentanovesima diretta del “GF Vip” quindi non registra nessun eliminato, ma non sono mancate i colpi di scena. Oltre al monologo tenuto da Alfonso Signorini durante l’inizio di puntata, in cui rivela ai concorrenti di voler essere più severo in caso di infrazione del regolamento a causa dei loro atteggiamenti poco consoni, si è parlato del rapporto tra Daniele (che ha ricevuto una sorpresa dalla sua famiglia) e Oriana e dell’attuale situazione di coppia tra Edoardo Donnamaria e Antonella.