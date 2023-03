GF Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi a causa di Luca Onestini

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, chiamata dai fan del “Grande Fratello Vip” con il nome degli “Oriele“, non sembra riuscire a sbloccarsi. Infatti in questi giorni la venezuelana ha accusato l’ex tronista di “Uomini e Donne” sul fatto che non riuscirebbe a essere sempre affettuoso con lei, e proprio per questo motivo, non si sente per davvero la sua fidanzata.

Successivamente Daniele ha risposto a queste accuse, affermando che si sente sempre sotto giudizio da parte di Oriana. Sempre in questa circostanza ritorna a parlare nuovamente della presunta vicinanza tra Luca e la Marzoli, rivelando che tra i due ci sarebbe una forte alchimia.

Il confronto in diretta tra Oriana, Daniele e Luca

Nel corso della puntata si parla di questo presunto triangolo amoroso e, come riportato testualmente dal sito “Today“, Onestini continua a fare il tifo per la coppia ma a una precisa condizione: “Se c’è un incastro bene, altrimenti si lascia stare. Quando Oriana viene da me per un confronto e mi dice che sta male a me dispiace perché siamo molto amici. Le ho sempre detto di fare ciò che la fa stare bene”.

In questa circostanza Daniele rivela invece che Luca non sia interessato a Oriana, mentre però quest’ultima sarebbe attratta da lui: “Io all’inizio avevo pregiudizi su Luca. Ad oggi abbiamo legato e ho capito che l’interesse di Luca è per Ivana, e non vedo che il sentimento va oltre l’amicizia nei confronti di Oriana. È per questo che con lui ho un buon rapporto. La mano sul fuoco per Oriana però non ce la metto, perché inizialmente provava qualcosa per lui”.

Oriana invece ci tiene a smentire un qualsiasi interesse amoroso nei confronti di Luca, affermando che si intrattiene con l’ex tronista quasi esclusivamente per parlare della sua relazione con Daniele.