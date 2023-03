GF Vip, Oriana Marzoli dubbiosa sul riavvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon

Molti dei vipponi all’interno della Casa pare vogliano godersi le ultime settimane rimanenti prima della finale del “Grande Fratello Vip” mettendo da parte le vecchie incomprensioni. Proprio da questo presupposto negli ultimi giorni Luca Onestini e Nikita Pelizon, dopo i numerosi litigi avvenuti anche in diretta, sembrano aver fatto definitivamente pace.

Il tutto è avvenuto durante la festa di compleanno di Nikita, in cui Luca decide di abbracciare teneramente la vippona. Qui la Pelizon mostra tutto il suo entusiasmo per il gesto ricevuto: “Erano quattro mesi che non mi abbracciavi”, ove poi entrambi si sono messi a parlare per un po’ di tempo mostrando così al pubblico da casa la sintonia del primo periodo.

I dubbi di Oriana Marzoli in merito al loro riavvicinamento

Come riportato testualmente dal sito del “Grande Fratello Vip”, Oriana non sembra essere del tutto convinta da questo riavvicinamento tra Luca e Nikita. La Marzoli afferma di non vederci della strategia ma mostra alcune titubanze durante una chiacchierata con Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà: “Però mi sembra un po’ esagerato correre dietro, questi giochi sono un po’ scioccanti da vedere. Solo una settimana fa Luca diceva che non valeva niente… io gli ho detto di stare attento (per non essere fraintendibili n.d.r)”.

Per questo motivo Oriana si intrattiene in un lungo confronto con il suo amico Luca: qui però l’ex tronista smentisce categoricamente che ci possano essere dei fraintendimenti in futuro, siccome si sono scambiati solamente delle parole fugaci senza mai avvicinarsi fisicamente.

L’intenzione di Luca, come svelato sempre ad Oriana, è quello di voler restare tranquillo e sereno per le poche settimane che rimangono alla finale del “Grande Fratello Vip”, senza portare avanti delle inutili tensioni. Quindi, dopo tante liti e incomprensioni, Nikita e l’ex tronista sembrano essere arrivati a un periodo di pace, anche se ora bisognerà vedere per quanto tempo durerà.