GF Vip, Oriana Marzoli contro Micol Incorvaia: "È sporca, non si lava i capelli"

Le donne nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, stanno continuando con le loro incomprensioni. Questa volta tocca a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, tra le ultime due entrate nella settima edizione condotta da Alfonso Signorini.

Il tutto inizia quando Oriana inizia a chiacchierare in maniera serena con Edoardo Donnamaria, che a oggi sta provando a portare avanti la conoscenza con Antonella Fiordelisi. La neoentrata difatti chiede con gran stupore al vippone come sia riuscito ad avere una relazione con Micol nonostante quest’ultima non abbia un gran rapporto con la pulizia personale.

Le dure accuse di Oriana Marzoli a Micol Incorvaia

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza” rivela Oriana come riportato testualmente dal sito “Fanpage” per poi aggiungere: “L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli“.

Rivela di aver parlato della sua sporcizia anche all’ex fidanzato di Belén Rodríguez: “A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?’“. Edoardo, in maniera piuttosto imbarazzata, ha dichiarato di non aver mai pettinato i capelli delle ragazze e in particolar modo quelli di Micol, per questo motivo non poteva sapere della pulizia dei suoi capelli.

L’ingresso di Micol ha comunque cambiato le carte in tavola regalando così nuove dinamiche ad Alfonso Signorini. Difatti non è un segreto della rivalità tra la giovane Incorvaia e Antonella Fiordelisi, poiché quest’ultima continua a essere gelosa della relazione avuta da Edoardo e Micol, nonostante sia durata pochissimo tempo.