GF Vip, nuovo scontro tra Rosalinda e Dayane: "Mi stai prendendo in giro"

L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, si è complicata molto. In questi mesi abbiamo assistito a numerosi litigi tra le due amiche, ma l’ultima vicenda sembra aver dato il colpo finale al loro rapporto.

Nell’ultima diretta del programma, andato in onda nella giornata del 19 febbraio, Alfonso Signorini ha provato a far chiarire le due amiche. Purtroppo però le cose si sono complicate ulteriormente, con Dayane e Rosalinda che sembrano aver chiuso definitivamente la loro amicizia.

Il faccia a faccia tra Dayane e Rosalinda

La Mello, anche a causa della decisione di Rosalinda nel nominare Giulia Salemi nella scorsa diretta, ha ammesso che non si fida più di lei. Secondo l’ex concorrente di “Pechino Express” le priorità della sua amica sono ormai cambiate, e soprattutto in questo ultimo periodo sta vedendo una persona totalmente diversa da quella conosciuta nei primi mesi nella casa.

Rosalinda però non ci sta e passa subito all’attacco: “Io non butto cinque mesi di amicizia che per me sono stati veri. Lei dice tutto e il suo contrario. Prima mi adorava e voleva andare a vivere con me. Ora mi prende in giro, dice che faccio la vittima, mi fa il verso, dice che sono pesante, che è tutta una strategia. Per lei è facile attaccare sul personale. Lo ha fatto con me e con tante persone qua dentro”.

Dayane quindi riprende nuovamente la parola: “Io sono stata la sua amica e non mi ha mai raccontato il sentimento che stava provando per Andrea”. Tra le due ragazze parte un diverbio molto acceso e l’aria diventa sempre più tesa con il passare dei minuti, con l’italo brasiliana che dà il colpo di grazia rivelando di non credere alle lacrime di Rosalinda.

Questa lite però divide i due opinionisti: Pupo prende le difese di Rosalinda, invitandola a essere felice e di continuare la sua conoscenza con Andrea Zenga, mentre Antonella Elia difende Dayane ammettendo di amare la sua forza.