GF Vip, nuovo scontro fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, "Cattiveria umana"

Questa edizione del Grande fratello Vip è sempre piena di colpi di scena e discussioni fra i concorrenti. Questa volta i protagonisti sono Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, fra i due la tensione è alle stelle. La polemica sarebbe stata innescata da un futile motivo cioè da una bottiglia di vino che Zorzi avrebbe consumato con Zenga e Zelletta.

La Salemi ha una lunga amicizia con Tommaso Zorzi, infatti, i due si conoscono da circa 6 anni. Sta volta però sembra che non ci sia speranza di rinconciliazione. La ragazza si è sfogata con Pretelli dicendo “Ho preso coscienza e non voglio più farmi intossicare dalla cattiveria, perché ormai di questo che parliamo. Parliamo di cattiveria umana, per quanto mi riguarda. Perché è proprio cattiveria. Parliamo proprio in generale di personalità diverse. Proprio egoismo nell’essere, capito? Io sono una che mi prodigo tanto per gli altri, per quello ci rimango male. Ancora una volta ieri ci sono rimasta male”.

Pretelli avrebbe poi cercato di far calmare la situazione ricordando alla ragazza l’età di Tommaso e sottolineando il fatto che a 25 anni i suoi atteggiamenti sono nella norma. La situazione però non sembra esser cambiata, a tal punto che Zorzi avrebbe proposto ai suoi compagni di nominare lui e la Salemi così da metter fine alla discordia. Proposta che non potrà essere accolta poiché gli accordi per le nomination non sono permessi.

Nel frattempo è intervenuta la sorella di Zorzi, Gaia Zorzi la quale ha deciso di esprimere il suo parere sui social. La ragazza avrebbe affermato “Bisogna pesare le parole perché “cattiveria umana” non si può sentire. Soprattutto se siete amici da sei anni”.

Il web, dopo aver osservato continue discussioni, si è diviso. Sono infatti nati sue hashtag, #iostocontommaso ed #iostocongiulia. Non ci rimane che aspettare e sperare in un lieto fine.