GF Vip, nuovo indizio di Alfonso Signorini: "Nella casa ci sarà uno chef"

Ad Alfonso Signorini è bastato pubblicare una foto di un cappello da chef per accendere immediatamente nuove voci sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show che avrà inizio dalla metà del mese di settembre su Canale 5 e vedrà come opinionisti Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Per il momento però, oltre al cappello da chef, non si sa molto altro. Infatti il direttore del settimanale “Chi Magazine” sta continuando a mantenere segreti i nomi di chi ha deciso di far parte del cast, e l’unico confermato di questa edizione è Giovanni Ciacci.

Le ipotesi sul nome nuovo al “GF Vip”

In molti hanno ipotizzato sui social che il futuro vippone potesse essere uno tra Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, giacché seguiti da Signorini su Instagram. Al momento però pare alquanto difficile vederli nella casa, poiché Borghese è impegnato con “4 ristoranti”, Bruno Barbieri con “MasterChef Italia” e “4 Hotel” e infine Bastianich è inviato de “Le iene” oltre che giudice di “Junior MasterChef”.

Più probabile invece Simone Rugiati, conosciuto per aver fatto parte del cast de “La prova del cuoco” su Rai 1 e “Shop, Cook & Win!” in onda su Nove, oltre ad aver diretto riviste come “Buon Appetito” e “Mangiar Sano”. Tra l’altro non sarebbe neanche la sua prima avventura in un reality show, siccome ha già preso parte alla prima edizione di “Pechino Express – Avventura in Oriente” insieme alla modella Malvina Seferi ove hanno formato la coppia dei fidanzati e si sono classificati al quarto posto.

Questo nuovo cuoco comunque dovrebbe aggiungersi ai nomi già “ufficializzati” da Signorini durante gli indizi nelle scorse settimane che sono: Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi e un calciatore di cui non si sa il nome, dacché pare sempre più improbabile un ingresso di Diego Armando Maradona Jr nella Casa.