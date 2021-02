GF Vip, nuovo confronto tra Maria Teresa Ruta, Zorzi e la Orlando: "Vi voglio ancora bene"

Inizialmente l’amicizia tra Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, sembrava essere una delle più importanti nate nella casa. Il loro rapporto, però, è diventato sempre più complicato nelle ultime settimane, in cui la showgirl si è allontanata sia dal gruppo che da Tommaso e Stefania.

La vera rottura è avveuta quando Maria Teresa ha perso al televoto, un po’ a sorpresa, contro Samantha De Grenet. Non appena ha appreso la notizia da Alfonso Signorini, la Ruta è corsa fuori dalla casa, in un primo momento senza salutare i suoi coinquilini.

Il confronto con Tommaso e Stefania

La Ruta, una volta eliminata dal “Grande Fratello Vip“, ammette di essere rimasta delusa per aver ricevuto ben ventidue nomination e rivela che molto probabilmente non è riuscita a farsi capire dagli altri compagni d’avventura. In seguito lancia una frecciatina nei confronti della Orlando, accusandola di averla allontanata in tutti i modi possibili da Zorzi.

Nell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda nella serata del 22 febbraio su Canale 5, Alfonso Signorini concede la possibilità a Maria Teresa Ruta di avere un secondo confronto con Tommaso e Stefania: “Io vi ho voluto bene, e vi voglio bene. Nelle ultime settimane mi avete visto strana, perchè mi mancavano tante cose. Io vi ho parlato di tante cose mie e invece voi non vi siete confidati. Ma ci sono immagini che non posso dimenticare, perché io vi volevo bene”.

Dalla Orlando invece avrebbe voluto ricevere più affetto, dal momento che lei nei momenti di difficoltà ha sempre provato a consolarla. Zorzi, rispondendo a Maria Teresa, non nasconde di essersi allontanata da lei soprattutto nell’ultima settimana. Si dichiara comunque molto dispiaciuto se la showgirl si sia sentita messa in disparte, siccome è stato uno dei pochi a sostenerla sin dall’inizio.