GF Vip, nuovo confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo: "Mi hai fatto male"

Nella puntata di lunedì del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, i telespettatori hanno assistito a una dura lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Il fuoco viene acceso da parte dell’artista, ove accusa gli altri gieffini e in particolar modo la moglie di Enzo Paolo Turchi di organizzarsi molto prima con le nomination.

La discussione diventa più seria nella stessa serata di lunedì, ove Carmen Russo rivela che sarebbe comunque felice se dovesse uscire dal “GF Vip” siccome a casa le aspetta una famiglia. Katia in questo caso va su tutte le sue furie, ed entrambe si rendono protagoniste di una lite verbale senza esclusioni di colpi.

Nuovo faccia a faccia tra Katia e Carmen

Nei giorni scorsi è arrivata una sorte di pace tra le due donne della casa, ma Alfonso Signorini durante la diretta del 22 ottobre ha vouto comunque approfondire la vicenda legata da Katia e Carmen. La Ricciarelli, incalzata dal conduttore, non nasconde di esserci rimasta molto male per la frase sulla famiglia: “Sono convinta di avere ragione… Quel discorso che ha tirato fuori sulla famiglia mi ha fatto male“.

Carmen ammette di aver detto quelle cose con tutta l’innocenza del mondo e soprattutto senza lo scopo di ferire la vita privata di Katia: “Non era mia intenzione far riferimento a lei ma alla mia vita (…) Se fosse stato interpretato male chiedo di nuovo scusa”.

Nella discussione vengono interpellati gli altri vipponi, come Manila Nazzaro, in cui dichiara che entrambe hanno esagerato con i toni, dichiarando però che Carmen Russo fosse in buona fede. Soleil Sorgè invece ritorna sull’argomento del buonisimo, sottolieando la difficoltà di molti gieffini nel dire le cose in faccia e non prendono quasi mai posizione. Jo Squillo invece prova a essere più democratica, giacché prova a mettere la pace tra le due donne ricordando il loro rapporto prima della lite.