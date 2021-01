GF Vip, nuovo confronto tra Giulia Salemi e la famiglia Pretelli: ancora tensione e imbarazzo

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è da poche ore terminata la 34esima diretta e come sempre, ne sono accadute delle belle. Se Alfonso Signorini ha ufficialmente comunicato ai ragazzi che la finale si disputerà il 1 marzo, Dayane Mello è la prima finalista. Rosalinda ha avuto un faccia a faccia con il fidanzato Giuliano finito non proprio nel migliore dei modi e uno tra Zelletta e Pierpaolo sarà il prossimo finalista, eletto dai telespettatori tramite un televoto che si concluderà la prossima settimana.

Insomma, come sempre il menù è stato ricco e non poteva non mancare uno spazio dedicato alla coppia Pretelli- Giulia Salemi. La famiglia dell’ex velino non ha preso bene la frequentazione del ragazzo con l’influencer e ha più riprese lo hanno manifestato. Durante l’ultima diretta, la mamma e il fratello di Pierpaolo sono ancora una volta entrati nella casa e hanno avuto un confronto con la Salemi.

Si è partiti da Giulia e Giulio (fratello di Pier), il quale dopo il disastro della scorsa volta, a sto giro ha affermato di essersi ricreduto molto sul conto della Salemi e che si vede che suo fratello è davvero interessato a lei. Tutto ciò però ha suscitato non poco imbarazzo. E’ stato visibile a tutti soprattutto il fatto che ad essere in difficoltà era Giulio, il quale ha cercato di risultare simpatico agli occhi della “cognata”.

L’imbarazzo e la tensione però sono cresciuti nel momento in cui Signorini ha chiesto a Pretelli per quale motivo ha invece subito apprezzato Elisabetta Gregoraci. Il ragazzo ha ammesso che da piccolo la guardava in tv e la probabile storia con suo fratello, un po’ l’aveva fatto sognare. In molti hanno percepito lo stato di tensione, difatti anche Pupo lo ha rimarcato.

La situazione particolare però non è finita qui, difatti è stato il turno di mamma Margherita. La signora ha dapprima incontrato suo figlio Pierpaolo e fin lì, tutto ok e poi è toccato a Giulia aggiungersi ai due. La donna ha ammesso che è stato tutto frainteso e che la Salemi “è bella“. La cosa però si è fermata così e di certo i momenti imbarazzanti non sono mancati. La signora Margherita difatti ha chiosato: “Se è felice lui, siamo felici anche noi“.