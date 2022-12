GF Vip, nuovo confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” ci sono state delle forte incomprensioni. Il tutto nasce quando l’influencer campana viene invitata dagli autori a imitare Oriana Marzoli, in cui i suoi atteggiamenti vengono aspramente criticati da Edoardo.

L’ex volto di “Forum” infatti non avrebbe apprezzato il comportamento tenuto da Antonella nello strusciarsi contro Antonino, oltre ad aver fatto alcune battute sessiste contro Oriana. Le sue preoccupazioni sono state dette anche durante la diretta di sabato, in cui però Edoardo afferma di essere pronto a riappacificarsi con Antonella, mentre quest’ultima manifesta la sua intenzione di farsi un po’ da parte.

Il nuovo confronto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Come facilmente immaginabile, nella diretta del 19 dicembre si ritorna a parlare nuovamente tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. In un clima decisamente più sereno, la coppia sembra essere intenzionata a mettere da parte i loro litigi per provare a riprendere nuovamente la loro relazione.

“Alfonso mi hai fatto pensare tu tanto” rivela Edoardo come riporta testualmente il sito “Fanpage” per poi aggiungere di essere comunque pronto a ritornare con la Fiordelisi: “Perché rovinare un sentimento così forte per delle sciocchezze che si possono risolvere, sia da parte mia che sua?”.

Pare che sia dello stesso parere anche Antonella, in cui rispondendo alla domanda di Signorini sui veri sentimenti che prova su Edoardo, rivela: “Mi sento tanto bene grazie a lui. La cosa che mi ha colpito è che mi evitata per paura di stare male. A volte si preferisce chiudere tutto per paura di soffrire. La cosa che mi ha fato fastidio è che l’ho visto ridere mentre ci evitavamo“.

Signorini quindi, provando a far riappacificare i due piccioncini, ricorda che quando entrambi in una coppia iniziano a soffrire significa che non ci si è mai lasciati.