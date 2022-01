GF Vip, nuovo affondo per Soleil e la sua igiene: "È una donna sporca, che schifo"

In questa edizione del “Grande Fratello Vip“, Soleil Sorge è indiscutibilmente una delle protagoniste. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, grazie al triangolo con Alex Belli e Delia Duran, ha preso la scena. Adesso che Alex è uscito dal gioco e Delia è entrata, nuove dinamiche si sono innescate. Tra le due donne non corre buon sangue, anche se hanno provato ad avvicinarsi.

La Duran ha cercato di instaurare un rapporto con la Sorge, inizialmente il clima sembrava essere disteso, ma Soleil ha poi preferito mantenere le distanze. Delia ha iniziato a parlare male della compagna d’avventura, tirando in ballo la sua igiene. Mentre era in camera con Miriana Trevisan, la modella ha attaccato, senza mezzi termini, l’italo americana, dandole della “sporca“.

A quanto pare, Delia sarebbe andata in bagno e avrebbe trovato tutto sporco. “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? È andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna!“, queste le affermazioni della Duran.

La Trevisan, inaspettatamente, ha difeso la Sorge. Miriana ha ammesso che non le sembrava fosse andata Soleil in bagno, aggiungendo poi: “Non mi sembra sporca così“. Nel mentre, Davide Silvestri ha messo in guardia la Sorge, confidandole che Delia metterebbe lo zampino affinché lei e Manila Nazzaro litighino. La gieffina ha replicato asserendo di aver ben capito con chi ha a che fare.

Insomma, tra Delia e Soleil la tregua è durata pochissimo e adesso sono tornate in “guerra”. Le due donne proprio non si sopportano, complice anche la forte vicinanza della Sorge a Alex Belli, compagno della Duran. Con ogni probabilità, ancora loro saranno i protagonisti della prossima diretta del “Grande Fratello Vip”, che andrà in onda tra poche ore.