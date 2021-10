GF Vip, nuovi concorrenti pronti ad entrare nella casa: svelati i nomi

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” sta regalando forti emozioni. Quest’anno il reality è stato improntato si sugli scontri che avvengono nella casa e dei quali si parla in puntata, ma ampio spazio viene riservato anche alle sorprese fatte ai vipponi, che scaldano davvero il cuore. I primi flirt sono nati, anche se nulla di serio. Se Manuel ha chiuso con Lulù, tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è tutto ancora un punto interrogativo.

La durata del reality è ancora incerta, ma nuovi concorrenti sembrano essere in procinto di entrare nella casa più spiata d’Italia. Ebbene sì, il cast sarà ancora una volta rinvigorito. I primi nomi iniziano a trapelare e sono davvero scoppiettanti. Secondo svariate fonti, sembra che siano tre i vip che varcheranno la famosa porta rossa. Si tratta di personaggi che andranno ad alimentare, senza dubbio, il fuoco che già arde in casa.

Soleil è la vera protagonista e ha bisogno di un’antagonista e a quanto pare potrebbe essere Valentina Nulli Augusti. L’ex fidanzata di Tommaso Eletti ha già fatto qualche incursione nella casa e con le altre donne non scorre proprio buon sangue. Gli altri due nomi sono invece spuntati grazie all’indiscrezione dell’influencer Deianira Marzano e l’anticipazione di Sophie Codegoni.

Andando con ordine, Sophie aveva già spoilerato un nome, confermato poi dalla stessa Marzano: Antonella Fiordelisi. L’ex di Francesco Chiofalo porterà sicuramente scompiglio tra gli uomini della casa e chissà, forse innescheranno nuovi meccanismi. L’ultimo nome è davvero bomba: Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani. Se questa indiscrezione dovesse essere confermata, sicuramente sarà esplosiva.

La Cipriani impazzirà di gioia e assisteremo a dei teatrini davvero scoppiettanti. Al momento si tratta solo di indiscrezioni ed è ancora tutto in divenire. Sicuramente durante le prossime puntate ci saranno dei risvolti, anche perché non sappiamo come, se e quando questi nuovi concorrenti potrebbero entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”.