GF Vip, nuove incomprensioni tra Manuel e Lulù: "Sono due mesi che ripetiamo le stesse cose"

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda nella giornata di lunedì con la conduzione di Alfonso Signorini su Canale 5, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembrava essere ritornata la pace. Il nuotatore infatti ha difeso la principessa da un duro attacco della madre, ove in una lettera afferma tutte le sue perplessità nei confronti della ragazza.

Il periodo di pace però sembra essere durato solamente pochi giorni, siccome nella giornata di ieri hanno avuto una nuova incomprensione in giardino. Manuel accusa Lulù di star tenendo nuovamente gli stessi comportamenti dei mesi scorsi e che quindi nulla è cambiato nonostante le mille discussioni.

Nuove incomprensioni tra Manuel e Lulù

Durante una chiacchierata con Manuel, la principessa rivela di essere convinta che, una volta finita l’avventura al “Grande Fratello Vip”, la loro conoscenza può solamente andare bene. Per il nuotatore invece questa esperienza è una specie di prova del nove: “Qui è la situazione migliore per vedere quanto una persona capisce e percepisce di quello che uno gli dice”.

La discussione inizia quindi in maniera piuttosto tranquilla, ma il tutto si complica quando Lulù afferma di volere più chiarezza da parte sua in merito alle cose che lo possono infastidire e su cui magari avrebbe dovuto fare un po’ di attenzione. Il ragazzo però non ci sta, dichiarando che sin dai primi giorni le ha spiegato più volte di aver bisogno di maggiore spazio per godersi la sua esperienza: “Sono mesi che te lo dico, fammi vedere anche che mi ascolti“.

Lulù però continua a non capire totalmente il pensiero di Manuel, che nella parte finale afferma: “Sono due mesi che ripetiamo le stesse cose, non so se ti rendi conto. Io mi sono fatto conoscere sin dall’inizio con tutti i miei difetti. Sembra che al livello mentale tu lo abbia fatto e al livello pratico no”.

Non si tratta di una discussione molto accesa, ma anche da questa chiacchierata si evince che il modo di pensare di Manuel e Lulù sono totalmente diversi. Staremo a vedere se Alfonso Signorini, durante la puntata di questa sera, riuscirà a mettere una nuova pezza alla loro storia.