GF Vip, nuova lite tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Reggeranno poco insieme"

Le prime tensioni tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due nuove opinioniste scelte da Alfonso Signorini per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sono sbocciate durante le scorse settimane. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, Adriana e Sonia non andrebbero d’amore e d’accordo ed i loro dissapori sarebbero nati poco prima della cena immortalata dal settimanale “Chi Magazine” insieme a tutto il cast del reality.

I motivi di questa lite, sempre secondo il sito diretto da D’Agostino, sarebbe sfociata per via di una battutina di troppo non digerita da parte dei diretti interessati. A quanto pare però a oggi la situazione non sembra essere migliorata dal momento che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli in questi giorni sarebbe scattata una nuova lite leggermente più seria rispetto a quella del passato.

Il rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Il sito “Davide Maggio” conferma che tra le due opinionste del “GF Vip” non scorre buon sangue. Un nuovo battibecco sarebbe nato durante lo shooting fotografico per il settimanale “TV Sorrisi e Canzoni“, diretto da Aldo Vitali, in cui Sonia mostra nuovamente di non digerire la presenza di Adriana Volpe.

“Dopo le battutine sui social, la frattura tra le “grandi sorellastre” si è acuita durante i primi servizi fotografici“ rivela il sito che poi aggiunge: “Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. Dai piani alti dicono che reggeranno poco insieme“.

Effettivamente, anche negli anni passati, non si è mai visto un rapporto così travagliato da parte di due opinionisti, e la sesta edizione del “GF Vip” ancora deve iniziare. Staremo a vedere se, per il bene del programma e di Alfonso Signorini, le due metteranno da parte tutti i loro dissapori.