GF Vip, notte di tormenti dopo l’eliminazione a sorpresa di Soleil: Manila Nazzaro sconvolta e sotto accusa

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” ha portato con sé dei verdetti scoppiettanti. Se l’eliminazione di Miriana Trevisan era nell’aria, molto meno lo era quella di Soleil. L’ex corteggiatrice ha perso al televoto contro Davide Silevestri, il quale ha avuto accesso diretto alla finale. L’uscita dalla casa della Sorge è avvenuta al culmine di un meccanismo particolare che ha portato ancor di più a far cadere le maschere.

A non convincere sono stati soprattutto i voti di Jessica e Manila. Le due hanno dichiarato di aver fatto il nome di Soleil con l’intento di spedirla direttamente in finale perché lo meritava, ma nessuno ci ha creduto. Se solo avessero ammesso di aver agito per strategia, tutto sarebbe stato diverso. Subito dopo la diretta si è consumata una notte di tormenti nella casa. Ad apparire sconvolta è stata soprattutto la Nazzaro.

La gieffina ha confessato di non aspettarsi affatto che Soleil sarebbe stata eliminata, aggiungendo poi che era convinta arrivasse in finale. Ha ammesso che ha agito con il cuore e non con la testa, come tutti pensano. In realtà la Sorge è stata esposta a un rischio grosso, difatti ne ha pagato le conseguenze. Il televoto contro Davide era tosto e si è visto. Manila ha poi ammesso chi saranno per lei i finalisti.

“Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil. Tutti la vedevamo in finale. Di sicuro però io non ci arriverò. Io sarò la prima ad uscire. Quindi io esco subito ad inizio puntata. Poi però usciranno altre due persone, il primo dopo di me ad uscire credo che sarà Giucas. In finale secondo me ci saranno Lulù, Jessica, Delia Davide e Barù“, queste le parole della Nazzaro.

Silvestri ha ammesso di non credere minimamente alla buona fede della collega, smascherandola di fatto. Sicuramente l’esito di questo televoto porterà con sé degli strascichi importanti. Nella prossima diretta ne vedremo delle belle con Soleil che, con ogni probabilità, tornerà nella casa per avere un confronto con i suoi ormai ex compagni d’avventura.