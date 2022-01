GF Vip: notte di liti, Barù critica il provvedimento di Signorini

Nottata movimentata, fatta di critiche e litigi nella casa più spiata d’Italia. Di solito si sa, dopo ogni puntata i ragazzi fanno sempre fatica a dormire, complice anche la tensione che si scarica dopo tante ore di diretta, ma pare che questa volta la nottata sia stata più agitata delle altre. Le telecamere hanno infatti ripreso il litigio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e il dissenso di Barù sui provvedimenti presi da parte di Signorini.

Secondo molti infatti, sia dentro che fuori dalla casa, Signorini ci è andato davvero leggero con un semplice avvertimento, senza nemmeno prendere provvedimenti di sorta verso chi pronuncia, continuamente, frasi a sfondo razzista. Barù si riferisce infatti alle frasi e al comportamento di Katia Ricciarelli. Barù ha persino notato che, sotto certi aspetti, Alfonso ha provato in qualche modo a Giustificare il comportamento della lirica.

Barù minaccia di andare via dalla casa

L’uomo di trova infatti in completo disappunto con il padrone di casa, tanto che non ha avuto paura di parlarne: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere. Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fott..to. Sono cose brutte“. Forse proprio per questo suo modo di pensare che Barù sente che il suo percorso nella casa sia terminato, nonostante la sua breve permanenza.

Sophie e Soleil hanno provato a fargli cambiare idea, ma non sono esattamente sicure del risultato della loro chiacchierata. Sono in molti che vorrebbero invece che Barù continuasse il suo percorso nella casa.

Nottata movimentata anche per la Codegoni e Basciano. Non sono andati per il sottile infatti i due quando Sophie ha espresso la sua preferenza per Alessandro, ma quest’ultimo ha invece votato Gianmaria Antinolfi. Nella sauna i due hanno si sono affrontati faccia a faccia. Alessandro critica la ragazza per non essere sincera sul proprio rapporto: “Fai la fenomena e non ti esponi mai sul nostro rapporto, hai rotto”, ma Sophie risponde a tono: “Io non faccio la fenomena! Mi devi far parlare. Se vuoi una persona che dice tante cose e poi a fatti non fa niente non sono io quella persona. Le parole volano. In puntata non ho detto cose brutte“.

I due non hanno trovato alcun punto in comune, tanto che la lite si conclude con Basciano che lascia Sophie in sauna da sola in lacrime. Poco dopo arriva Soleil a consolarla.