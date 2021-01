GF Vip, notte di fuoco per Andrea Zelletta. Lacrime e scontri con la Ruta: "Basta! Vado via!"

La finale si avvicina e i concorrenti del “Grande Fratello Vip” sembrano ormai arrivati al limite, tutti più o meno sull’orlo di una crisi di nervi. Anche Andrea Zelletta, sempre molto equilibrato e razionale, durante la notte non è riuscito a sopportare il peso dei rimproveri della Ruta, dopo la sua nomination.

Il cerchio si stringe sempre più e scegliere un nome per le nomination diventa un’impresa titanica, rendendo impossibile mantenere la barca in equilibrio con tutti i compagni di avventura. E proprio per questo, Zelletta ha avuto un forte scontro con la Ruta dopo aver fatto il suo nome: “Non ho più energia, basta, arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina”, si sfoga il fidanzato di Natalia Paragoni.

GF Vip, Maria Teresa Ruta perde la pazienza. Zelletta vuole uscire

Dal canto suo, la Ruta non trattiene la delusione per essere stata nominata da Andrea e sbotta: “Io lo sapevo che andavo in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto il vestito per festeggiare le 20 nomination, pensa un po’”, ma questo sfogo viene considerato esagerato dagli altri concorrenti che capiscono quanto sia difficile tirare fuori un nome e non ferire nessuno. Così la pensa Stefania Orlando che giudica la reazione della Ruta troppo sopra le righe e Rosalinda Cannavò ammette di averla nominata per alcuni suoi comportamenti che le sono sembrati poco chiari.

Andrea Zelletta, però, non riesce a trovare conforto in quelle parole e continua a rimanere sulla sua convinzione di voler abbandonare la Casa. Per più di un’ora rimane a piangere sconsolato in giardino, per poi rientrare e sfogarsi proprio con la Ruta spiegandole che questo suo momento di sconforto nasce dal bisogno di rivedere la sua fidanzata Natalia.

Dopo l’incontro con la madre, che gli ha rivelato quanto la ragazza sia stanca, Andrea ha iniziato ad avere dubbi e ripensamenti sul suo percorso al GF Vip: “Questo mi fa star male, ho voglia di viverla, di stare con lei, le sto levando tempo. Sono anche stanco del gioco perché con il voto è come se andassi a intaccare i rapporti. Non ho più voglia” ha confessato, infine, Zelletta.