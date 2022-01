GF Vip, notte di confessioni nella casa: Soleil svela cosa è accaduto sotto le coperte mentre Delia fa coming out

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” è stata davvero forte. Il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, come sempre ha tenuto banco. Questa volta ha toccato livelli mai raggiunti, con Alfonso Signorini che ha invitato l’attore a lasciare lo studio e quest’ultimo ha reagito su Twitter, confessando che non tornerà più. Insomma è successa la qualunque.

Al centro del discorso, ancora una volta, si è cercato di capire cosa è accaduto sotto le coperte tra Belli e Soleil. Non se n’è venuto a capo. La notte nella casa ha svelato qualcosa in più, con un confronto tra Delia e Soleil. Quest’ultima ha poi parlato con Sophie, svelando finalmente cosa è accaduto tra lei e Belli. Insomma, un vero e proprio trambusto.

Delia, mentre parlava con Soleil, ha fatto coming out ammettendo di essere attratta anche dalle donne. La modella ha svelato un aneddoto accaduto durante il compleanno di Alex, ammettendo di essere stata con lui e una sua amica. “Ci siamo divertiti per il giorno del suo compleanno. Abbiamo fatto una sc****a con la sua amica. A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore“, queste le parole di Delia.

La Sorge si è poi confrontata con Sophie e in questa circostanza ha finalmente svelato cosa è accaduto tra lei e Belli. L’ex corteggiatrice si è sfogata ammettendo di essere stanca di questa situazione e che non le va giù che tutti pensino che tra lei e l’attore vi sia stato qualcosa di più. La Codegoni le ha fatto capire che in realtà hanno capito che non è stata una cosa completa.

“No amo, non fanno intendere una cosa completa, ma i pre, capiscimi i preli“, queste le parole di Sophie. Messa spalle al muro, Soleil è rimasta in silenzio, annuendo. Dunque, la verità è venuta a galla. Sicuramente, nonostante tutto, si continuerà a parlare del triangolo. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.