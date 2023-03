GF Vip, Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini: "È una bella persona, mi manca"

Mancano pochissimi giorni per la puntata del “Grande Fratello Vip“, e per i concorrenti è il tempo dei primi bilanci. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Nikita Pelizon sta passando le ultime ore provando una certa malinconia dopo l’addio di Luca Onestini.

Tra Luca e Nikita i rapporti non sono stati sempre idilliaci. Nelle prime settimane il loro rapporto sembrava essere molto importante, ove l’ex tronista di “Uomini e Donne” aveva aperto a una possibile conoscenza seria. Le cose però si sono complicate ed escludendo una riappacificazione recente, avvenuta nella giornata del compleanno della Pelizon, i due si sono resi protagonisti di molte incomprensioni nella Casa.

Le parole di Nikita Pelizon su Luca Onestini

“C’è un po’ di malinconia per Luca perché non c’è più e fa male che non ci sia“ ha affermato con decisione Nikita ammettendo, durante una chiacchierata con Milena Miconi, di essere rimasta piacevolmente sorpresa per aver preso tutte le sue lettere. Sottolinea di sentire molto la mancanza della sua vitalità e di come sia abile a ironizzare su qualunque discorso grazie a una semplice battuta.

Le liti quindi sembrano essere un lontano ricordo: “Anche se ci siamo fatti male, so che è una bella persona. Avevo detto che non ci saremmo visti fuori solo perché avevo paura che lui dicesse di no. Ma non è così. Mi piacerebbe vederlo per prendere una caffè. Quello che spero è che, come abbiamo deciso di andare oltre a quello che è successo, ci ricorderemo del fatto che c’era un bel rapporto prima di non comprenderci. E che con maturità riusciamo a non perderci fuori perché siamo due belle persone”.

Milena ha voluto raccontare di questo sfogo di Nikita nel confessionale, in cui sottolinea come Nikita sia ancora innamorata di Luca nonostante i suoi rifiuti: “L’importante è che lei capisca che se questo sentimento non è ricambiato, non potrà andare oltre l’amicizia”.