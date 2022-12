GF Vip, Nikita Pelizon in lacrime dopo il rifiuto di Luca Onestini: "Avevo capito male"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, stenta a decollare. Spesso i due si sono mostrati in sintonia su svariati argomenti, ma è mancata sempre la scintilla che potesse far scoccare una conoscenza più seria.

Il tutto si complica durante la giornata del 1 dicembre. Luca infatti, durante una chiacchierata con la Pelizon, ha rivelato che al momento non è interessato a intraprendere una conoscenza più seria: “Con te qui sto bene, sei bella, però non sto pensando ad altro. Vedremo cosa succederà, adesso stiamo bene così. A oggi per me sei un’amica. Puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

La risposta dell’ex tronista di “Uomini e Donne” non viene apprezzata da Nikita, che scatta immediatamente in lacrime. Luca Salatino, nella zona beauty, trova una Nikita affranta e un po’ dispiaciuto per come sono andate le cose, in un misto tra lacrime e delusione.

“Mi ha detto che voleva conoscermi come amica“ afferma con un pizzico di rammarico Nikita ammettendo di essere rimasta sorpresa per la risposta ricevuta da Luca Onestini: “Lui sa che non volevo conoscerlo come amico e dalle attenzioni che mi dava avevo capito male. Quindi ho capito male e adesso devo fare lo switch”.

Nel mentre Luca Salatino prova a consolare l’influencer, in cui rivela che comunque sia stato molto meglio averlo saputo ora che in futuro: “Non ci piangere però, mi dispiace. Però alla fine, è stato meglio che te l’ha detto adesso che magari passava più tempo”.

La vippona sembra ormai rassegnata e crede che sia ormai impossibile che Luca possa cambiare idea nei suoi confronti: “Lui mi dice che magari in futuro ci potrebbe essere qualcosa ma oggettivamente Io penso che una persona se ti piace lo capisci fin da subito, non è che occorre del tempo per capire”.

Sicuramente nella prossima diretta di lunedì Alfonso Signorini proverà a chiarire l’attuale situazione tra Luca Onestini e Nikita Pelizon, e non va escluso che possano uscire ulteriori particolari in merito.