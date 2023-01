GF Vip, Nicole Murgia si lancia il sale alle spalle quando passa Nikita Pelizon: il pubblico chiede la squalifica

Ascolta questo articolo

Nelle ultime ore le persone più vicine a Nikita Pelizon, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, hanno lanciato un nuovo allarme sui social network. Come rivelato già nei mesi scorsi con un comunicato, invitando all’attenzione degli autori il trattamento riservato all’influencer da parte degli altri concorrenti e paragonando il caso a quello legato a Marco Bellavia, uscito dalla Casa per via degli atti di bullismo ricevuto nei propri confronti.

In un altro comunicato, fatto negli ultimi giorni, la famiglia della giovane afferma di essersi rivolta a un avvocato: “Vi informo che, anche grazie alle vs segnalazioni e proteste, l’avvocato di Nikita ha inoltrato oggi alla Produzione una ferma comunicazione di protesta per il diffamatorio trattamento riservato a Nikita da alcuni concorrenti. Vi informerò sui relativi sviluppi”.

L’ultimo gesto di Nicole Murgia alle spalle di Nikita Pelizon

Intanto negli studi di Cinecittà le polemiche continuano ad aumentare e questa volta si vede come protagonista Nicole Murgia, che aveva già etichettato Nikita come una persona dall’influenza negativa. L’influencer si è resa protagonista di uno gesto scaramantico, scatenando immediatamente l’ira delle persone che, sui social network, hanno chiesto la sua squalifica già dalla prossima diretta.

“Le telecamere incriminate sono in cucina: qui viene ripreso Luca Onestini ai fornelli in compagnia di Oriana Marzoli e Nicole Murgia” si legge testualmente sul sito de “Il Fatto Quotidiano” in cui poi viene aggiunto: “Ed è proprio quest’ultima che, mentre condisce l’insalata con il sale, decide di gettarsene un po’ alle spalle. Il motivo? I più maliziosi attribuiscono questa scena, avvenuta nello stesso istante del passaggio di Nikita Pelizon, ad un gesto scaramantico”.

Nicole non è la prima concorrente che accusa Nikita di essere un’influenza negativa poiché Elenoire Ferruzzi aveva avuto più o meno gli stessi comportamenti scorretti nei suoi confronti, venendo poi eliminata al televoto con il 90% dei voti, una percentuale record.