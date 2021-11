GF Vip, Nicola ci riprova con Miriana ma lei lo respinge: "Voglio un uomo della mia età"

Dopo un inizio piuttosto promettente tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, due dei concorrenti di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe su Canale 5, la loro conoscenza si è arenata dopo un paio di litigi non molto apprezzati dalla showgirl.

In realtà però il figlio di Patrizia Mirigliani non vuole perdere le speranze e, anche durante la puntata del 15 novembre del “GF Vip”, ha cercato in tutti i modi di provare a riavvicinarsi a Miriana. L’ex di Pago però non sembra essere convinta, affermando per l’ennesima volta di essersi sentita semplicemente attratta da lui ma mai innamorata.

Il confronto tra Nicola e Miriana

Prima del confronto, stuzzicata da Alfonso Signorini, Miriana afferma di volere trovare un partner ma con una caratteristica in particolare: “Voglio un uomo della mia età, voi mi mandate solo quelli giovani”. Successivamente arriva il fatidico confronto tra Nicola e Miriana, ove il ragazzo inizia subito a lanciare delle frecciatine nei suoi confronti.

“Dalla mia uscita non mi pare che ti sia mancato così tanto. Tu a me si” afferma Nicola che poi aggiunge: “Sapendo come stavo nei tuoi confronti, ti sei distaccata del tutto, mi hai fatto credere che un minimo, anche fuori, potesse esserci una conoscenza, invece nulla… hai stoppato tutto per uno stupido litigio“.

Miriana invece, come tra l’altro ha fatto già in passato, stoppa nuovamente ogni tipo di sentimentalismo: “Quando sei andato via, io mi sono sentita più libera e non mi sentivo più i tuoi occhi addosso“. Nicola quindi, in maniera piuttosto rassegnata, conclude così il loro incontro: “Mi sono convinto che tra di noi non può esserci nè amicizia nè altro“. Quindi pare praticamente impossibile che, una volta finita l’avventura di Miriana nella casa, possa nascere un qualcosa tra i due vipponi.