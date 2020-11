Più passano i giorni e più sembra peggiorare il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e la Gregoraci. Iniziata con un’attrazione che era sotto agli occhi di tutti, la loro conoscenza sembra essere giunta già al capolinea. Il colpo di grazia finale potrebbe averlo dato l’entrata di Giulia Salemi nella Casa, vediamo il perché.

Negli ultimi giorni Pierpaolo e Silvia si sono molto avvicinati e le loro chiacchierate sono diventate oggetto di interesse per gli altri inquilini, tanto che alcuni non si sono trattenuti nel lanciare battutine anche ai diretti interessati. E’ successo anche ad Enock che, quando l’amico Pretelli gli ha confidato di aver ritrovato nuove energie, ha commentato con un ironico: “Da quando è entrata Giulia”.

Grande Fratello Vip, Elisabetta gelosa di Pierpaolo

Presente alla conversazione anche la Gregoraci che ha incassato il colpo, ma ha voluto lanciare lei stessa una frecciata infuocata: “Meno male che ho messo quei paletti…Pensa quanto è farfallone. Comunque sei liberto di fare ciò che vuoi, però tutti quei pianti…” riferendosi ai momenti di sconforto che Pierpaolo ha sempre ricondotto alla loro conoscenza, lamentandosi in più riprese del comportamento freddo e distaccato di Elisabetta.

Ma non è tutto, la Gregoraci e Pretelli si sono confrontati a lungo dopo che l’ex velino si è sentito offeso da un commento di Elisabetta che, mentre parlava con Rosalinda della lettera ricevuta dal suo fidanzato, ha puntualizzato: “A volte un ragazzo di 27 anni dimostra più maturità di un trentenne“. A niente sono valse le spiegazioni, la showgirl non è riuscita a convincerlo che quella frase non era rivolta a lui.

Dopo un iniziale confronto nella veranda, si sono spostati in sauna e lì è venuta fuori la gelosia di Elisabetta nel parlare dell’avvicinamento tra la Salemi e Pretelli: “Con Giulia non c’è nulla e anche se fosse sarei libero di iniziare un’altra cosa dopo di te. Non mi escludo nulla, se dovesse entrare un’altra persona che mi piace la conosco” ha precisato il ragazzo in totale sincerità.

La Gregoraci però gli fa notare che poco tempo prima a lei aveva assicurato che non avrebbe intrapreso nessun’altra conoscenza nella Casa: “Se tu te la senti fallo, ma sembri un finto innamorato” ha concluso visibilmente infastidita, per poi chiudere il discorso e tornare nel suo letto.