Alfonso Signorini, durante la scorsa diretta mentre presenta Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, ha ammesso che all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 che conduce insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dovrebbero far parte almeno altri dieci concorrenti.

Questa esigenza nasce dal fatto che, come riportato direttamente da Mediaset con un lungo comunicato, la finale slitta al mese di marzo e non finisce più il 13 di dicembre. Quindi Signorini, insieme al suo staff di autori, si è messo subito al lavoro per cercare di trovare nuovi volti per la casa con l’obbiettivo di creare nuove dinamiche.

I nomi nuovi per il “Grande Fratello Vip”

Intanto, come riportato dal giornalista Giuseppe Candela su “Dagospia“, il sito diretto da Roberto D’Agostino, nella diretta di lunedì dovrebbero sbarcare all’interno degli studi di Cinecittà altri quattro concorrenti, mentre uno viene aggiunto su Twitter e si tratta di Biagio D’Anelli: “Al ‘Grande Fratello Vip, versione extralarge dopo i buoni ascolti, sbarcano nuovi concorrenti. Lunedi’ sera il reality condotto da Alfonso Signorini darà il benvenuto a quattro new entry: la bombastica Valeria Marini, l’ex gieffino Ferdinando Giordano e dulcis in fundo il chirurgo Giacomo Urtis“.

Per Valeria Marini si tratta di un ritorno da concorrente per il “Grande Fratello Vip”, siccome l’ex primadonna del “Bagaglino” ha partecipato al programma per ben due volte (prima e quarta edizione) non riuscendo però mai ad arrivare alla puntata finale. Gradito ritorno anche per Ferdinando Giordano, ove ha conquistato la sua fama per la propria partecipazione all’undicesima edizione del “Grande Fratello”, condotto ai tempi da Alessia Marcuzzi.

Non mancano invece due nomi provenienti dalle vecchie trasmissioni di Barbara D’Urso, che sono Biagio D’Anelli e Giacomo Urtis. Entrambi hanno quindi una grande occasione da sfruttare e cercare di conquistare un altro po’ di spazio televisivo dopo la chiusura delle notizie di gossip su “Pomeriggio Cinque”.