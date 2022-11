GF Vip, nella notte scatta il bacio tra Oriana e Spinalbese: "Così si fa"

Ascolta questo articolo

Sembra proprio che nella Casa del “Grande Fratello Vip” stia prendendo forma una nuova love story. I protagonisti di questa probabile ship sono Antonino Spinalbese e la new entry Oriana Marzoli che durante la notte si sono avvicinati molto, tanto che tra loro è scattato un bacio. Ma vediamo come sono andati i fatti.

Nella diretta andata in onda ieri sera giovedì 10 novembre, la bella venezuelana ha dichiarato il suo interesse per Spinalbese che sembra essere altrettanto interessato a lei. L’hai stylist, infatti, dopo che Oriana ha messo piede nella Casa ha focalizzato tutte le sue attenzioni su di lei, archiviando definitivamente il timido avvicinamento con Giaele De Donà. Quest’ultima sembra non aver preso affatto bene tutto questo e non ha perso occasione per lamentarsi con Antonino. Ma la scintilla con la Marzoli è scoccata e “tutto il resto è noia“, come cantava l’indimenticabile Califfo.

Il bacio tra Oriana e Spinalbese

Prima di andare a dormire, i due vipponi si sono scambiato un bacio commentandolo con un “Così si dà la buonanotte“. Per la precisione, Antonino e Oriana si trovavano sul letto e l’ex di Belen Rodriguez si è avvicinato per darle un bacio sulla bocca sussurrandole: “Così si dà la buonanotte. Ora vado a dormire“. Luciano Punzo, accanto a loro, commenta la scena con un piccante e sfacciato: “Adesso questa vuole sco*are”, provocando le risate dei presenti. Oriana alla fine si avvicina di nuovo a Spinalbese e lo bacia, ma subito dopo viene cacciata da Punzo.

Notte di sorprese, infatti dopo il bacio con Antonino, Oriana si è diretta nel letto di Antonella Fiordalisi con la quale non ha mai legato fino in fondo, e ha dormito insieme a lei che, a quanto pare, non ha voluto trascorrere la notte con Edoardo Donnamaria, dopo le discussioni in puntata.

Anche Giaele De Donà ha voluto chiarire la sua posizione con Antonino, dopo l’intervento del padre che le raccomandava di pensare al suo matrimonio: “Possiamo vivere la nostra amicizia in modo sereno, le mie priorità ora sono riparare quello che c’è con mio marito, vivermi questa esperienza e la nostra amicizia” ha confinato Giaele a Spinalbese che, al momento, ha ben altri pensieri in testa.