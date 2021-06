GF Vip, nella casa potrebbero entrare Maria Monsè, Francesca Cipriani e una cantante misteriosa

I preparativi per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme alle due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, stanno andando avanti. Oltre ad aver scelto i suoi nuovi compagni di viaggio, che sostituiscono rispettivamente Antonella Elia e Pupo, il direttore del settimanale “Chi” insieme al suo staff sta lavorando per regalare ai fan un cast di alto livello.

Fino a oggi sono stati accostati numerosi nomi ma attualmente, almeno sui concorrenti nella casa, non è stata data ancora nessuna ufficialità. Intanto, secondo Riccardo Signoretti di “Nuovo TV”, il suo collega Signorini starebbe pensando di far ritornare alcuni vecchi concorrenti negli studi di Cinecittà.

Le ultime indiscrezioni sul GF Vip

Alfonso Signorini starebbe ipotizzando di far entrare nella casa sia Maria Monsé che Francesca Cipriani. L’attrice ha fatto parlare del cast già durante la terza edizione dedicata ai personaggi famosi condotta ai tempi da Ilary Blasi venendo eliminata quasi subito mentre la Cipry conquista notorietà proprio facendo parte della edizione del reality.

Oltre a loro due ci sarebbe anche un terzo vip non ancora svelato, che tra l’altro avrebbe già rifiutato di far parte del GF Vip con un altro ruolo: “Francesca Cipriani e Maria Monsè verso il Grande fratello vip. Proseguono le trattative con una bizzarra cantante che però chiede di restare nella Casa non più di tre settimane e con l’ex di una concorrente dell’ultima edizione. Lui – un bello stagionato – ha saggiamente rifiutato di fare l’opinionista ma potrebbe entrare da concorrente. La Cipriani dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”.

Poiché si parla di un nome al femminile e di un carattere sopra alle righe il nome svelato da Riccardo Signoretti potrebbe essere quella di Arisa, giudice di “Amici di Maria De Filippi” già accostata nei mesi scorsi per il cast.