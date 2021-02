GF Vip, nella casa arrivano bigliettini nascosti nelle suole delle scarpe

L’edizione interminabile del “Grande Fratello Vip” volge ormai al termine. Il prossimo 1 marzo, Alfonso Signorini decreterà il vincitore della quinta edizione. Se Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli sono già certi di disputare la finale, uno tra Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sarà scelto questa settimana dal pubblico, attraverso il televoto.

Restare per 5 mesi chiusi in una casa, non è affatto semplice. Non avere contatti con l’esterno, con i propri affetti è sicuramente una sfida dura da affrontare. Però si sa, in casa non possono in alcun modo arrivare contatti con l’esterno, se non per le persone che urlano fuori dalla famosa porta rossa e che inevitabilmente non possono essere fermate.

L’influencer Amedeo Venza però, ha lanciato uno scoop che se dovesse essere confermato avrebbe del clamoroso. A detta dell’influencer, girerebbero voci di corridoio secondo le quali un vippone sarebbe stato raggiunto da alcuni bigliettini nascosti nelle suole delle scarpe. I concorrenti ricevono costantemente indumenti dall’esterno, indumenti che gli vengono consegnati dagli addetti ai lavori, i quali a loro volta li ricevono da famigliari o altri.

Secondo indiscrezioni, proprio nelle scarpe di un vippone erano nascosti dei messaggi. Ma chi sarebbe il concorrente in questione? Stando al racconto di Venza, si tratterebbe di Andrea Zelletta. L’influencer ha divulgato la notizia, utilizzando sempre il condizionale, attraverso delle storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Voci di corridoio ci fanno sapere che nella casa sarebbero arrivati dei bigliettini nascosti nelle suole delle scarpe di un concorrente e si tratterebbe di Andrea Zelletta! Sarà vero? Al momento sono solo voci!“, queste le parole di Venza. Come sottolineato dallo stesso influencer, si tratta solo di voci ma, se dovessero essere confermate, si tratterebbe di una cosa gravissima dato che dall’esterno non può arrivare nulla se non autorizzato dagli addetti ai lavori.

Il vip inconsapevolmente protagonista della vicenda, sarebbe dunque Andrea Zelletta. Il mistero si infittisce e soprattutto cosa contenevano i messaggi? Chi è stato il destinatario? Che le voci giunte alle orecchie di Venza, troveranno conferma? Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi sulla vicenda.