GF Vip: nel cast Sophie Codegoni, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgè. Il loro ruolo

Ascolta questo articolo

Mancano ormai cinque giorni all’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip” e Alfonso Signorini sta cercando di completare il cast senza far trapelare nessuna notizia. Difatti, fino a questo momento, sono solamente tre i concorrenti annunciati ufficialmente per il cast: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Per gli altri invece vige ancora il mistero più assoluto. Nonostante questo, secondo le ultime indiscrezioni, per alcuni vipponi come Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Gegia, Patrizia Rossetti, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi mancherebbe solamente l’ufficialità che, ormai non è escluso, possa arrivare proprio durante la prima puntata del “GF Vip”.

Quattro ex volti del “GF Vip” ritornano nel cast

Per questa edizione Alfonso Signorini ha deciso di puntare su alcuni volti conosciuti dal pubblico. Infatti del cast, ovviamente non come concorrenti, faranno parte Soleil Sorgè, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi e Sophie Codegoni.

Inizialmente il conduttore, sul settimanale “Chi Magazine”, spiega il ruolo di Giulia: “Sarà un’edizione ancora più social, sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti“.

Nessuna sorpresa invece per Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorgè che vengono nuovamente confermati come conduttori dello spin-off “GF Vip Party” in onda su Mediaset Infinity: “Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip Party“ mentre annuncia che Sophie è la nuova conduttrice di “Casa Chi“.

Nella lunga chiacchierata poi parla di Orietta Berti, rivelando come la nuova opinionista nasconda una sottile vena di perfidia e che possa quindi regalare delle dinamiche molto importanti, e del rapporto con i concorrenti: “A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me”.