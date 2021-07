GF Vip, nel cast Raffaella Fico e si punta a convincere Raz Degan, Pamela Prati e Totò Schillaci

Alfonso Signorini, ovviamente insieme al suo staff, sta lavorando duramente per cercare di completare il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto insieme alle due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Al momento, oltre ai conduttori, non ci sono ufficialità per il cast del “Grande Fratello Vip”. Fonti molto accreditate danno per certo Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo e Anna Lou Castoldi, ma nelle ultime ore si sono aggiunti ulteriori nomi che potrebbero dare una certa visibilità al reality.

Quattro nuovi nomi per il “GF Vip”

Secondo il sito “Fanpage” Alfonso Signorini sarebbe vicinissimo a concludere l’accordo con Raffaella Fico. Per l’ex compagna di Mario Balotelli sarebbe un ritorno sul piccolo schermo dopo la conduzione di “Tutti in campo” di 7 Gold nel 2015 e una breve ospitata fatta a “Games of Games – Gioco Loco” su Rai 2 nel 2021. Nell’ultimo periodo ha cercato di trovare uno spazio anche nel panorama musicale pubblicando il singolo “Mamacita Loca” con il featuring di Gigi Soriani, ma su YouTube conta la metà dei dislike e numerose critiche.

Oltre alla Fico, sempre secondo “Fanpage”, Signorini starebbe trattando per altri vip: “Fonti vicine a Fanpage indicano fortemente Raffaella Fico come probabile concorrente del Grande Fratello Vip 2021/2022. La showgirl voluta da Alfonso Signorini dovrebbe entrare nelle prime battute del reality in partenza a settembre. Tra le trattative in corso spuntano i nomi di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan“.

I nomi accostati sono tutti conosciuti per aver partecipato almeno a un reality. Pamela Prati viene da una esperienza molto negativa durante la prima edizione del “GF Vip” in cui è stata squalificata, mentre Totò Schillaci e Raz Degan hanno partecipato a una edizione de “L’isola dei famosi” ove tra l’altro l’attore israeliano ne è uscito vincitore con l’89% di preferenza al televoto.