GF Vip, nel cast Gianmaria Antinolfi, ex di Belén Rodríguez e Dayane Mello: l’indiscrezione

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede per il terzo anno consecutivo la conduzione di Alfonso Signorini, sta con il passare del tempo prendendo forma. In queste settimane sono stati annunciati i nomi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che prendono rispettivamente il posto di Antonella Elia e Pupo come opinioniste del reality show.

Sul cast invece a oggi non ci sono certezze, ma il sito Dagospia si sbilancia con alcuni nomi: “Trovano conferme le presenze di Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi (anticipati da Oggi) e Manuel Bortuzzo (svelato da Dagospia)”. Mentre, salvo clamorosi colpi di scena, Pamela Prati non dovrebbe far parte della sesta edizione del “GF Vip”.

Gianmaria Antinolfi possibile concorrente del “GF Vip”

Nelle ultime ore al cast della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è stato accostato Gianmaria Antinolfi, che ha conquistato un po’ di notorietà per essere apparso più volte sui settimanali di gossip. Infatti il ragazzo ha fatto parlare di se negli scorsi anni per essere stato sia l’ex fidanzato di Dayane Mello che di Belén Rodríguez.

Tuttavia, come si può leggere facilmente dalla sua pagina personale di Linkedin, il giovane occupa anche il ruolo di direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate e France Croco, due società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

A quanto pare però Gianmaria Antinolfi vorrebbe conquistare un suo spazio nella televisione, e secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, diretto da Umberto Brindani, avrebbe già fatto il provino per prendere parte al “GF Vip”: “Continuano incessanti i provini anche in questi torridi giorni d’estate. Nelle scorse settimane è stato provinato anche l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi […] Ce la farà a entrare nella Casa più spiata d’Italia, realizzando così il sogno di diventare una ‘celebrità’ del piccolo schermo?”.