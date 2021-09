GF Vip, nel cast ci sarà anche Alex Belli

Mancano meno di dieci giorni all’inizio del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme alle due nuove opinioniste, e per questo motivo le voci sui prossimi concorrenti della trasmissione iniziano ad aumentare con il passare delle ore.

In questi giorni, oltre a essere accertati della presenza di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro grazie a dei post degli autori pubblicati sui social, viene confermata anche l’ingresso di altri volti noti del panorama televisivo, tra cui Carmen Russo, Amedeo Goria, Soleil Sorgé, Samy Youssef e Gianmaria Antinolfi.

Alex Belli farà parte del cast

Sempre l’informatissimo “Davide Maggio“, con un articolo pubblicato da Fabio Fabbretti, conferma la presenza di un altro volto molto amato dal pubblico da casa: Alex Belli. L’attore in realtà è stato già accostato svariate volte negli scorsi mesi e anche nelle vecchie edizioni, ma solamente ora sembra aver trovato un accordo definitivo con Alfonso Signorini e il suo staff.

“Alessandro Gabelli è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Il nome non vi dirà nulla perché è noto con lo pseudonimo Alex Belli” rivela il sito che poi aggiunge: “Classe 1982, di Parma, il modello e attore è stato arruolato per la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Un nome non nuovo al mondo dei reality. Dopo aver partecipato nel 2012 a Ballando con le Stelle in coppia con la maestra Samanta Togni, Alex tre anni dopo è nel cast dell’Isola dei Famosi, che lo vede arrivare fino alla semifinale. Nel 2019, invece, è a Temptation Island Vip con la fresca fidanzata Delia Duran”.

E molto probabilmente al centro dell’attenzione del programma sarà la storia d’amore vissuta con Delia Duran. Infatti, durante le loro ospitate negli studi di “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”, entrambi i programmi condotti da Barbara D’Urso, hanno ricevuto numerose pesanti accuse da parte di Mila Suarez, l’ex compagna di Alex Belli. Proprio per questo motivo non va escluso che possano uscire ulteriori dettagli durante la sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia.