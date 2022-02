GF Vip, Nathaly teme la squalifica. Antonio la rassicura: "Alfonso non vuole farlo vedere…"

Durante la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip“, andata in onda ieri sera giovedì 24 febbraio su Canale 5, sul finire della puntata è arrivato il momento di parlare delle infelici uscite di Nathaly Caldonazzo che tanto hanno fatto indignare i vipponi, tra cui anche e soprattutto le sorelle Selassié. Alfonso Signorini ha cercato di indagare per arrivare finalmente alla verità, ma con scarsi risultati.

Ciò che ha detto realmente la Caldonazzo non è venuto a galla e nemmeno Alessandro Basciano ha voluto rivelare il contenuto di quelle frasi, almeno in diretta. Alla fine il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, dopo essersi confrontato con gli autori del programma, è riuscito ad estrapolare una frase di Nathaly: “Manco agli zingari” pronunciata nei confronti di Jessica Salassié, ma i vipponi hanno rivelato che quelle non erano certo le parole incriminate, ma sembra che ci sia ben altro.

Nathaly sotto accusa per alcune frasi razziste contro le Salassié

“Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare“, questa sarebbe la frase della vergogna pronunciata da Nathaly, ma bisognerà attendere la prossima diretta per capire meglio se Signorini deciderà di arrivare in fondo alla questione.

Nathaly è convinta che la sua eliminazione sia dietro l’angolo: “Lunedì tu esci ed io vengo squalificata” rivolgendosi al modello che attualmente è in nomination. Antonio Medugno è di tutt’altra opinione e sostiene che invece non sarà preso nessun provvedimento perché, secondo lui, “Alfonso non vuole farli vedere..“, riferendosi ai video incriminati.

Resta il fatto che Nathaly abbia negato l’accaduto nella stanza superled durante le nomination: “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio” ha inveito proprio contro Jessica che l’accusava di aver pronunciato quelle frasi. Staremo a vedere se nella prossima diretta la Caldonazzo sarà costretta ad ammettere tutto, davanti all’evidenza dei video.