GF Vip, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge: il litigio per il posto sul divano non trasmesso in diretta

La scorsa diretta del Grande Fratello Vip è stata un’altalena di emozioni. Tra il proseguimento del triangolo amoroso tra Belli, sua moglie Delia e Soleil Sorge, passando per il pianto di quest’ultima alla vista di suo padre. Insomma una puntata alquanto movimentata, soprattutto per la Sorge, che giunta a 3/4 della puntata ha iniziato a sentire il peso della puntata, manifestando i primi segni di cedimento emotivo.

Sarà stata la stanchezza oppure il fatto che l’ex tronista di Uomini e Donne sta provando dei sentimenti di insofferenza nella casa, nella fattispecie contro alcuni personaggi che concorrono alla vittoria insieme a lei, che a un certo punto della puntata è nata una piccola diatriba, per una motivazione apparentemente futile, tra lei e Nathaly Caldonazzo.

Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge: “C’è un divano intero, devi stare qui?”

L’oggetto della discussione è nato infatti intorno a un posto a sedere sul divano. Quando le due donne non erano in diretta, la Caldonazzo ha preferito cambiarsi di posto, visto che per tante puntate si è ritrovata seduta in un angolo del salone con poca luce, non mettendo in risulto la sua figura, a questo giro ha voluto cambiare posto, approfittando anche che Giacomo e Valeria erano andati via.

Ed ecco che scatta il dissenso di Soleil, la quale invece vorrebbe molto spazio per se, soprattutto dopo le cose accadute in puntata, desiderava stare per conto suo. Ecco ha dichiarato Nathaly poi, una volta scattata la diretta: “C’è uno spazio enorme nel divano dov’è lei, così ci siamo messe io e Miriana, dato che fino ad adesso eravamo state messe in un angolino dove c’era una luce non troppo bella. Ed a lei questo ha dato molto fastidio, ci ha detto molto gentilmente di andarcene e di tornarcene ai nostri posti“.

Ovviamente la Sorge non ha atteso molto a rispondere per far valere invece la sua versione dei fatti: “Lei è venuta, si è seduta di fianco a me perché voleva quella luce, quando c’era tutto un divano disponibile. Così gentilmente le ho detto di tornare al suo posto o sedersi a destra. Come sempre si strumentalizza qualsiasi cosa nei miei confronti“. Sembra che insomma che la Sorge non riesca a ricreare quel legame che c’era invece all’inizio del reality, tanto da dichiarare a più riprese di voler lasciare il gioco anzitempo, dato che non riesce più ad andare avanti così.