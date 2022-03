GF Vip, Nathalie Caldonazzo vuole denunciare Alessandro Basciano

Alessandro Basciano è stato uno dei primi concorrenti ad aver accusato Nathalie Caldonazzo di aver detto, durante le scorse settimane, una frase piuttosto grave da essere squalificata. L’ex compagna di Andrea Ippoliti però viene graziata poiché, come svelato da Alfonso Signorini, il filmato su questa affermazione non è stata trovata dagli autori.

Di sicuro però queste affermazioni hanno definitivamente affossato il percorso fatto da Nathaly nella casa, e l’ultima eliminazione ne è una prova. Proprio per questo motivo, parlando coi suoi fan su Instagram, la Caldonazzo afferma di essere pronta a denunciare Alessandro.

Nathalie Caldonazzo attacca Alessandro Basciano

“Che ha fatto Basciano, non c’è uno straccio di filmato. Farebbe bene la Caldonazzo a denunciare per calunnia” afferma con decisione un suo fan, che chiede quindi a Nathalie di farsi valere in vie legali. L’attrice ha immediatamente risposto: “Lo farò infatti“.

Nella casa, come dimostrano alcuni video sui social, ha più volte manifestato la sua preoccupazione di essere squalificata dal programma a causa di una frase detta nella casa. Questo particolare le viene fatto ricordare anche da un utente su Instagram: “Non hai mai detto certe cose però hai ripetuto 1000 volte ‘se esce cosa ho detto mi squalificano'”.

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” però ci tiene a precisare che stava parlando di un’altra affermazione: “Parlavo della frase sugli uomini di colore, mai della bugia sulla protezione delle sorelle… Sono due argomenti diversi. Quello è uscito, ma non era da espulsione anche perché non li avevo offesi”.

Un altro utente quindi la invita a dire la verità dietro a questa vicenda: “Se sei leonessa come dicono, allora abbi le p***e di dire quella frase. Non aveva nessun interesse Alessandro ad affermare il contrario e lui lo aveva detto ad Antonio di tutelarti” ma Nathalie, per concludere, ci tiene a ribadire che: “La frase che ho detto è uscita ed era quella sugli uomini di colore, il resto è pura invenzione“.