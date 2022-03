GF Vip, Nathalie Caldonazzo contro Alessandro Basciano: "Mi hai pugnalata alle spalle, l’amicizia non sai che cosa sia"

Nei giorni scorsi Nathalie Caldonazzo, rispondendo ad alcuni utenti su Instagram, ha rivelato di essere pronta a denunciare Alessandro Basciano per calunnia. L’ex compagna di Andrea Ippoliti infatti ribadisce nuovamente di non aver detto nessuna frase che avrebbe potuto costarle la squalifica immediata.

Durante la puntata del 4 marzo si ritorna nuovamente a parlare di questa vicenda, ove Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano provano a confrontarsi. L’attrice però sembra essere ancora molto scottata dalle parole dette dall’ex volto di “Uomini e Donne”, e proprio a causa di ciò il loro faccia a faccia si accende nel giro di pochi minuti.

Il confronto tra Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano

“Mi hai rovinato il Grande Fratello” afferma con un pizzico di rammarico Nathalie, bollando Alessandro come il vero artefice della sua eliminazione dal programma: “Ho ricevuto da te questa pugnalata alle spalle, così gratuita quando invece ti ho accolto come un amico all’inizio, poi come un fratello più piccolo al quale davo consigli. Mi sono sentita pugnalata alle spalle”.

Alessandro però non sembra essere molto convinto dalle sue dichiarazioni, affermando che non pensa di aver inciso sul suo percorso nella casa: “Te lo sei rovinata da sola questa esperienza. Hai avuto il tuo momento di gloria adesso, ora sei contenta? Sei tu che continui tu a parlare di diffide. Hai detto cose gravi nei confronti di tutti“.

La Caldonazzo però continua ad attaccare, senza praticamente mai fermarsi, accusandolo di essere una persona violenta: “Non sei vero e sei un traditore, l’amicizia non sai che cosa sia“. Basciano da questa situazione sembra essere poco intenzionato a continuare e, nonostante non l’abbia mai detto direttamente, sembra essere pronto a metterci una pietra sopra e dimenticarsi di questa vicenda con Nathalie.

Al momento però non c’è stato nessun chiarimento, siccome Alfonso Signorini a causa dei toni utilizzati dai due vipponi negli studi di Canale 5, ha deciso di cambiare argomento.