GF Vip, Nathalie Caldonazzo attacca il suo ex: "Mi ha squarciato l’anima, per me è una persona morta"

Alfonso Signorini, durante la diretta del 14 febbraio del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, ha tentato di fare una sorpresa a Nathalie Caldonazzo chiamando come ospite il suo ex compagno Andrea Ippoliti. Un gesto però poco gradito da parte della vippona che, appena prende la parola, non si tira indietro nel lanciargli delle dure accuse.

La relazione tra Nathalie e Andrea, ove tra l’altro hanno partecipato a “Temptation Island”, è finita nel peggiore dei modi. Durante i suo giorni passati nella casa la Caldonazzo afferma che il suo ex resta la delusione più grande della sua vita, poiché per questa relazione rinuncia al 90% per poi rimanere scioccata.

Il faccia a faccia tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti

E anche durante questo confronto la concorrente del “GF Vip” non si risparmia nei riguardi del suo ex compagno: “Non ha sensi di colpa è narciso, manipola le donne. Mia figlia aveva ragione quando diceva che era un deficiente. Io voglio rifiutarmi (di andare in passerella n.d.r), non ci voglio andare”.

Una volta arrivato sulla passerella, Andrea ha provato in ogni modo a chiedere un confronto rispettoso, ma Nathalie è un fiume in piena: “Sono dovuto intervenire per forza perchè quello che stai raccontando è di basso livello. Ho ammesso i miei sbagli, ma mi hai definito con atteggiamenti molti forti: narcisista patologico, deficiente da tua figlia“.

Nathalie però non accetta nessun tipo di scusa, ricordando di essere stata lasciata per una ragazzina di venti anni durante la loro esperienza a “Temptation Island”. Andrea però smentisce di averla tradita, sottolineando che se sono stati insieme per tre anni qualcosa di buono avrà fatto.

Nonostante l’insistenza di Andrea, la vippona non si piega e lancia un ultimo duro attacco prima di concludere la conversazione: “Mi ha squarciato l’anima questa storia e io sono stata due anni chiusa in casa. È come se mi avesse buttato dell’acido in faccia questo uomo. Per me è una persona morta“.