GF Vip, Nathalie Caldonazzo attacca Alex Belli: "È un malato di mente"

Con l’ingresso di Delia Duran nella casa più spiata d’Italia si è ritornato a parlare nuovamente di Alex Belli e della sua conoscenza con Soleil Sorgè. La coppia, o presunta tale, è stata infatti tra le dinamiche più chiacchierate degli ultimi mesi e le voci non si sono mai placate neanche con l’espulsione dell’ex protagonista di “CentoVetrine”.

Con l’avvicinamento di Alex Belli a Soleil l’attore ha perso con il tempo molti punti diventando, nel giro di poche settimane, tra i concorrenti più chiacchierati in negativo. Oltre ai fan, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, neanche alcuni vipponi sembrano aver un pensiero positivo nei confronti dell’attore.

“Alex Belli? Un narcisista patologico e malato di mente. Pericoloso per la donna” afferma con una certa decisione Nathalie Caldonazzo che poi aggiunge: “Urla poi, che ca**o urli. Quando urlano è perché vengono smascherati. E’ sempre un urlo sopra le righe e fuori luogo, se ci fai caso. Come l’esorcista se ci butti l’acqua santa addosso capito? Con gli uomini così vince chi fugge? Chi fugge a gambe levate. Tanto non cambiano. lo vedo palesemente un narcisista patologico senza alcun dubbio”.

La risposta di Alex Belli sui social network

Facendo parlare il proprio profilo Twitter, Alex non si è tirato indietro e, pubblicando la clip di Nathalie in cui lancia i suoi attacchi, dichiara: “Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare””.

Il pubblico, come si può leggere nei numerosi commenti ricevuti dal cinguettìo di Alex, si è nuovamente diviso in due. Di certo già dalla puntata di questa sera potrebbe esserci una risposta da parte di Belli che può aprire delle nuove e interessanti dinamiche.