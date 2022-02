GF Vip, Nathalie accusata di razzismo ma Signorini contrattacca: "La frase a cui si allude non è mai andata in onda"

Negli ultimi giorni si è parlato spesso della presunta frase razzista detta da Nathalie ma non trasmessa dagli autori del “Grande Fratello Vip“. Nella casa infatti Sophie Codegoni, Manila Nazzaro e Soleil Sorgè hanno affermato più volte la gravità della sua affermazione, tenendo però sempre in segreto l’esclamazione della Caldonazzo.

La verità però viene fuori durante la quarantaduesima diretta del “GF Vip“, andata in onda nella giornata del 24 febbraio su Canale 5. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Sophie Codegoni rivela che Nathaly avrebbe esclamato: “Ha detto che sono protette dagli zingari (riferendosi alle sorelle Selassié n.d.r) perché sono delle zingare e poi hai detto una frase a sfondo razziale”.

Va comunque detto che Nathaly smentisce immediatamente questa presunta offesa, ma Sophie continua ad attaccarla in maniera abbastanza dura. Difatti l’ex volto di “Uomini e Donne” chiede agli autori del “Grande Fratello Vip”, e in particolar modo ad Alfonso Signorini, di prendere dei provvedimenti e di punire le frasi razziste in maniera più severa.

La decisione di Alfonso Signorini

Il conduttore però prende le difese degli autori, sottolineando l’impossibilità di punire Nathalie poiché la frase non è andata neanche in onda: “Il Grande Fratello non sei tu (riferendosi a Sophie n.d.r), se si è deciso di non prendere provvedimenti vuol dire che andava bene così. La frase a cui si allude, non è mai andata in onda. Se una frase va in onda e disturba la morale, state tranquilli che il Grande Fratello dà sempre il giusto peso. Qui ci sono duecento persone che lavorano”.

In realtà la frase viene brevemente mostrata da Signorini durante l’ultimo segmento della diretta, in cui si sente dire Nathalie esclamare: “Manco gli zingari”. Il direttore del settimanale “Chi” prima bacchetta la concorrente e poi conclude la vicenda: “Da ’sono protette dagli zingari’ a ‘manco gli zingari’ ce ne vuole”.