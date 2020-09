GF Vip, Myriam Catania in lacrime per il videomessaggio di Kammermann e del figlio Jacques

Tutto è iniziato quando Alfonso Signorini ha convocato Myriam Catania nella Mistery Room, con in serbo una sorpresa speciale. Il compagno Quentin e il figlio le hanno dedicato un videomessaggio che l’ha fatta scoppiare in lacrime di gioia. La Catania aveva precedentemente parlato dell’ex marito Luca Argentero durante la puntata del GF Vip, quando Signorini le ha mostrato una foto insieme a lui.

I due sono stati insieme per ben 12 anni e sposati per 7, anni che l’attrice ha ricordato con gioia. L’attrice ha inoltre dichiarato che sono stati gli anni più belli della sua vita, anni in cui era spensierata. Ha inoltre affermato che Luca è stato un ottimo compagno e che non ha nulla di negativo da dire nei suoi confronti.

Durante la puntata ha ricordato con gioia ed entusiasmo il giorno del suo matrimonio come uno dei giorni più belli della sua vita. La festa si è svolta in grande, circondati da tutte le persone a loro care, quando ancora, diversamente dall’attuale periodo del Coronavirus, erano permessi gli assembramenti.

Anche se ormai è un ricordo appartenente al passato, la quarantenne ha detto di conserevarlo ancora oggi nel cuore. Oggi però il compagno della sua vità è Quentin Kammermann, persona di cui l’attrice ha molta nostalgia da quando vive all’interno della casa più spiata d’Italia. Inoltre, Myiriam ha anche aggiunto che l’amore incommensurabile per il figlio Jacques, concepito insieme a Kammermann, è qualcosa che la lega ancora di più al compagno attuale.

Con l’arrivo del videomessaggio in cui il compagno ha dichiarato il suo amore per lei e l’ha invitata a mantenere la calma, evitando di “litigare con i bambini cattivi”, la Catania non ha potuto che scoppiare in lacrime di gioia. Ricevuti in seguito i complimenti da parte del conduttore, l’attrice è tornata in casa più forte di prima, estasiata dalla vista del compagno e del figlio.