GF Vip, Morgan e Asia Argento opinionisti: l’indiscrezione

Nelle ultime settimane sono stati accostati svariati nomi per il ruolo da opinionista per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, come Katia Ricciarelli e la coppia formata da Cristiano Malgioglio e Amanda Lear, oltre a quelli di Biagio D’Anelli e Iva Zanicchi che si sono auto proposti per questa posizione.

Il sogno sarebbe quello di convincere Cristiano e Amanda ad accettare il ruolo di opinionisti, ma al momento le speranze sono ridotte al lumicino. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi starebbe cercando di convincere una famosa coppia della TV italiana ad accettare questa nuova occasione lavorativa.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”

Secondo il giornalista Ivan Rota nel mirino di Alfonso Signorini sarebbero finiti Morgan e Asia Argento, entrambi i nomi accostati nelle scorse edizioni come concorrenti del “Grande Fratello Vip”. Proprio Signorini, in una intervista del 2020, non ha nascosto il suo desiderio di volerlo nella casa: “Avrei voluto avere Morgan al GF Vip. Mi sarebbe piaciuto averlo nella Casa e penso che avrebbe fatto piacere anche a lui, ma poi ho pensato che avrei dovuto limitare la sua dialettica, perché lui è un fiume in piena, sacrificandola ai tempi televisivi che, ahimè, sono importanti e non me la sono sentita perché sarebbe stato un peccato”.

Ora Morgan, insieme ad Asia Argento, potrebbero far parte del “GF Vip 7” con un ruolo totalmente diverso: “Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear. I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan“.

Al momento comunque si tratta di voci non ancora confermate dai diretti interessati, ma sicuramente per Signorini e Canale 5 sarebbe piuttosto importante convincere due personaggi del genere ad accettare il ruolo di opinionisti al “Grande Fratello Vip”.