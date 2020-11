GF Vip, momenti difficili per Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore lascia l’Italia con il figlio Nathan

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” Elisabetta Gregoraci sta vivendo momenti molto tesi a causa di un forte scontro con Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. I due erano chiusi nel Cucurio e hanno iniziato a commentare l’atteggiamento della showgirl rispetto alla sua vicinanza con l’ex velino e questo ha provocato una dura reazione della Gregoraci che ha inveito contro la Roma intimandole di smettere di parlare di lei e ha definito Petrelli “un uomo senza pa**e” per non aver speso nemmeno una parola in suo favore.

Nemmeno il rientro in Casa dei due vipponi ha calmato le acque e Pierpaolo nelle ultime ore ha confessato che i suoi sentimenti verso Elisabetta stanno piano piano cambiando. Nella puntata di questa sera 20 novembre, sicuramente sarà dedicato un ampio spazio alla questione e sicuramente ci sarà spazio per altri duri confronti.

Altro macigno sulla Gregoraci è arrivato da Flavio Briatore che, sulle pagine di “Chi” diretto da Alfonso Signorini, ha smentito il gossip lanciato dalla sua ex moglie a proposito di un eventuale matrimonio bis, definito nella rubrica “chicche di gossip” una fake news. Insomma sembra proprio che per la Gregoraci non sia un bel periodo.

GF Vip, Flavio Briatore a Dubai con il figlio Nathan

Intanto, sempre Flavio Briatore, in queste ore ha postato un’immagine sul suo profilo Instagram dove annuncia la partenza alla volta di Dubai, insieme al figlio Nathan Falco. Un viaggio di lavoro, per poter seguire più da vicino gli affari del suo lussuoso locale “Billionaire”, come testimoniano le storie pubblicate.

Inevitabile, però, per alcuni non pensare che questa partenza possa essere anche motivata dal bisogno di tenere Nathan lontano da ciò che sta accadendo alla madre nella Casa del GF Vip. Un utenti infatti ha commentato: “Buon viaggio cosi Falco non vede le ca**ate che fa sua madre”.